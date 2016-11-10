В Нью-Йорке и Чикаго сотни человек протестовали против победы Трампа (фото)

Как передает телеканал NBC, несмотря на моросящий дождь, к 18:00 по местному времени (01:00 кв) в районе Юнион-сквер в Нью-Йорке собрались более 400 человек, пишет РБК.

Далее они направились к зданию Трамп-тауэр на Пятой авеню, скандируя: «Не мой президент», «Дональд Трамп, уходи! Расист, сексист, анти-гей!» и «Берни [Сандерс]!».

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Акция была организована с помощью социальной сети Facebook, о своем намерении принять участие в мероприятии заявили более 10 тыс. пользователей.

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Как сообщает Chicago Tribune, акция протеста началась и в Чикаго, где также находится небоскреб Трамп-тауэр. Митингующие заблокировали вход в здание и выкрикивают лозунги: «Нет Трампу, нет KKK [Ку-клукс-клану], нет фашистам в США».

Корреспондент Guardian US Зак Стэффорд передает, что активисты развернули возле здания мексиканский флаг и кричат «К черту твою стену!».

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По подсчетам Reuters, на акции в Чикаго собрались около тысячи человек. В свою очередь CNN сообщает, что протесты проходят по меньшей мере в семи городах Америки.

Ранее акции протеста прошли в Сан-Диего, Окленде (штат Калифорния) и Юджине (штат Орегон).

Ранее УНИАН сообщал, что стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.