В Турции в результате взрыва возле школы погибли семь человек

На юго-востоке Турции при взрыве в городе Диярбакыр погибли семь человек, 17 получили ранения, передает РИА «Новости».

Взрыв произошел около школы накануне вечером. По данным местных СМИ, среди погибших пятеро детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

Большую часть населения города составляют курды, которые добиваются независимости от Анкары.