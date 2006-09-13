В Турции в результате взрыва возле школы погибли семь человек
08:50, 13 сентября 2006Мир
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Среди них пятеро детей
На юго-востоке Турции при взрыве в городе Диярбакыр погибли семь человек, 17 получили ранения, передает РИА «Новости».
Взрыв произошел около школы накануне вечером. По данным местных СМИ, среди погибших пятеро детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.
Большую часть населения города составляют курды, которые добиваются независимости от Анкары.
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