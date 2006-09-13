В Турции в результате взрыва возле школы погибли семь человек

08:50, 13 сентября 2006
Мир
257 0

Среди них пятеро детей

На юго-востоке Турции при взрыве в городе Диярбакыр погибли семь человек, 17 получили ранения, передает РИА «Новости».

Взрыв произошел около школы накануне вечером. По данным местных СМИ, среди погибших пятеро детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

Большую часть населения города составляют курды, которые добиваются независимости от Анкары.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter