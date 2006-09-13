Разгромное поражение ”Шахтера” в Лиге Чемпионов

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" неудачно стартовал в групповом этапе Лиги Чемпионов, потерпев разгромное поражение от итальянской "Ромы" со счетом 0:4.

Первый тайм и близко не наталкивал на мысль о подобном удручающем результате - команда Луческу контролировала ход игры, и лишь бездарные действия Брандао не позволили гостям открыть счет. В концовке первой сорокапятиминутки огрызнулась и "Рома", но Мансини откровенно простил защиту "горняков".

Произошедшее во втором тайме иначе как позором просто не назвать. Для начала Брандао запорол еще один удобный момент, и началось. Детская ошибка Раца - Таддеи расстрелял Шуткова. Вышедший на замену Гай махнул мимо мяча - Тотти снял паутину с ворот "Шахтера". Тимощук и Левандовски не уследили за де Росси - 0:3. Добил гостей Давид Писарро.

Рома - Шахтер - 4:0 Голы: Таддеи, 66; Тотти, 76; Росси, 79; Д. Писарро, 89

Рома: Дони, Пануччи, Феррари, Киву, Тонетто, Таддеи, Де Росси, Перротта, Аквилани (Писарро, 63), Мансини (Кассетти, 87), Тотти (Монтелла, 81)

Шахтер: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовски, Рац, Матузалем (Гай, 72, Жадсон, 80), Марика, Тимощук, Элано, Дуляй, Брандао (Агахова, 63)

Предупреждения: Аквилани, 30 - Марика, 14; Тимощук, 29, Хюбшман, 84

Корреспондент по материалам Подробности.ua