Силы Ирака заявили об окончании контрнаступления ИГИЛ на соседний с Мосулом город Киркук
Иракские силы безопасности заявили об окончании массированной атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на город Киркук, где в течение пятницы велись ожесточенные бои.
Бригадный генерал Хаттаб Омар в субботу заявил, что все боевики ИГ, участвовавшие в нападении, были ликвидированы или же совершили самоподрыв, однако он не уточнил число убитых террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.
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Как отмечает агентство, неясным остается и число участвовавших в атаке на Киркук боевиков ИГ, целью которых было отвлечь внимание иракских военных от операции по освобождению Мосула, находящегося под контролем группировки приблизительно в 170 километрах от Киркука.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 октября, боевики "Исламского государства" начали крупное контрнаступление на соседний с Мосулом город Киркук.
Атака боевиков на Киркук последовала после того, как иракские и курдские силы начали операцию по захвату территории вокруг Мосула в ходе подготовки к наступлению на последний главный оплот джихадистов в Ираке.