Штурм Мосула: боевики ИГИЛ начали крупное контрнаступление на соседний город (фоторепортаж)

Атака боевиков на Киркук последовала после того, как иракские и курдские силы начали операцию по захвату территории вокруг Мосула в ходе подготовки к наступлению на последний главный оплот джихадистов в Ираке, сообщает Reuters.

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По данным источника в медицинском учреждении, в ходе нападения ИГИЛ на Киркук, который находится в нефтедобывающем районе, погибли шесть членов сил безопасности и двое иранцев, осуществляющих техническое обслуживание на электростанции за пределами города.

Согласно сообщению, производственные мощности не были повреждены и город снабжается электроэнергией беспрерывно.

Киркук расположен к востоку от Хавиджа – кармана Багдадом и Мосулом, который до сих пор находится под контролем ИГИЛ.

За время штурма при воздушной и наземной поддержке США под руководством коалиции иракские правительственные силы захватили восемь деревень к югу и юго-востоку от Мосула. Курдские силы, атакующие с севера и востока, также захватили несколько деревень.

Наступление на Мосул, которое началось 17 октября, как ожидается, станет крупнейшим сражением в Ираке со времен вторжения США в 2003 году.

Как сообщает Associated Press, боевики ИГИЛ, вооруженные автоматами и взрывчаткой, атаковали цели вокруг северного иракского города Киркук рано утром в пятницу.

Согласно сообщению, нападение может быть направленным на отвлечение иракских сил безопасности от массивного наступления на боевиков в Мосуле.

По данным АР, по меньшей мере 11 человек, в том числе двое иранцев были убиты, когда боевики взяли штурмом электростанцию ​​севернее Киркука, а потом взорвали себя.

В то же время несколько взрывов прогремели в самом городе. По словам свидетелей, большая часть боевых действий была сосредоточена в правительственном комплексе города.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Ирака Аль-Абади, операция по освобождению Мосула продвигается "быстрее, чем думали" власти.

"Наши силы начали двигаться вперед, чтобы освободить этот город, который был взят ИГИЛ более двух лет назад. Боевые силы в настоящее время продвигаются вперед по направлению к городу быстрее, чем мы думали, и быстрее, конечно, чем мы установили в нашем плане кампании", - сказал Аль-Абади.

Как отмечается, власти Ирака ожидают, что бои за Мосул займут несколько недель или даже месяцев.