"Это сексуальное насилие": Байдена покоробило непристойное признание Трампа

Об этом Байден написал в своем "Твиттере".

"Эти слова унизительны. Такое поведение является злоупотреблением властью. Это не просто бесстыдно, это - сексуальное насилие", - высказался вице-президент.

Читайте такжеТрамп: Я не люблю Путина и не ненавижу

Напомним, последний из многочисленных скандалов, связанных с высказываниями Трампа, разгорелся из-за публикации его вульгарной беседы о женщинах с шоуменом Билли Бушем. В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты в весьма раскованной манере признается, что пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него "не вышло".

После обнародования записи на Трампа с критикой обрушились как демократы, так и сами республиканцы. Миллиардер в специальном видеообращении принес извинения, "если кто-то обиделся". Он также заявил, что обнародование его скандальных высказываний является лишь "попыткой отвлечь внимание" от проблем, стоящих перед США.

The words are demeaning. Such behavior is an abuse of power. It’s not lewd. It’s sexual assault. –Joe