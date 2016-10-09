"Это сексуальное насилие": Байдена покоробило непристойное признание Трампа

Об этом Байден написал в своем "Твиттере".

"Эти слова унизительны. Такое поведение является злоупотреблением властью. Это не просто бесстыдно, это - сексуальное насилие", - высказался вице-президент.

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Напомним, последний из многочисленных скандалов, связанных с высказываниями Трампа, разгорелся из-за публикации его вульгарной беседы о женщинах с шоуменом Билли Бушем. В записи, датированной еще 2005 годом, нынешний кандидат в президенты в весьма раскованной манере признается, что пытался соблазнить замужнюю женщину, но у него "не вышло".

После обнародования записи на Трампа с критикой обрушились как демократы, так и сами республиканцы. Миллиардер в специальном видеообращении принес извинения, "если кто-то обиделся". Он также заявил, что обнародование его скандальных высказываний является лишь "попыткой отвлечь внимание" от проблем, стоящих перед США.