СМИ опубликовали непристойный рассказ Трампа о приставаниях к женщинам

На видео Трамп беседует с ведущим шоу Билли Бушем в 2005 году. В ходе беседы кандидат в президенты рассказывает о своей неудачной попытке соблазнить женщину, передает РБК.

Трамп также рассказал, что его «автоматически привлекают красивые» женщины и он часто пытается поцеловать их. «Я просто начинаю целовать их. Я даже не жду. И когда ты звезда, они позволяют сделать это. Вы можете делать все», — заявил кандидат в президенты США.

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После того, как появилось видео, Трамп заявил, что весь этот разговор был шуточным. «Я прошу прощения, если кто-то обиделся», — сказал кандидат в президенты.

На публикацию видео отреагировала соперница Трампа на выборах– кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. «Это ужасно. Мы не можем позволить этому человеку стать президентом», — написала она в своем Twitter.

Как отмечает газета, видеозапись появилась как раз тогда, когда Трамп пытался сделать темой кампании брак Клинтон. Кандидат от республиканцев раскритиковал бывшего президента США Билла Клинтона за его прошлые измены супруге. Он также подверг критике Хиллари Клинтон за «пособничество» своему мужу.