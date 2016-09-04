В Бангладеш казнили магната-исламиста за убийства в 1971 году сторонников независимости от Пакистана

Как передает BBC, этом сообщил СМИ министр юстиции Бангладеш.

Отмечается, что Али был арестован в 2010 году и приговорен к смерти в 2014 году по обвинению в убийствах и пытках сторонников независимости Бангладеш от Пакистана, совершенных им 45 лет назад в возрасте 18 лет.

Как говорилось в ходе судебных слушаний, он непосредственно участвовал в установлении "царства террора" в городе Читтагонг. Али был признан виновным по 8 из 14 предъявленных ему эпизодов обвинения.

Он отказался ходатайствовать о помиловании, поскольку это подразумевало признание себя виновным.

С 2010 года, когда нынешний премьер-министр Шейх Хасина учредила специальный трибунал по военным преступлениям, по обвинениям, относящимся к периоду войны за независимость, в Бангладеш были казнены шесть человек. Все они принадлежали к партии "Джамаат аль-Ислами".

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По мнению критиков, глава правительства использует трибунал для подавления оппозиции и сведения личных счетов. Ее отец, первый премьер-министр независимой Бангладеш Муджибур Рахман, и многие родственники были убиты в 1975 году военными заговорщиками.

Организация Human Rights Watch неоднократно заявляла, что процедуры в судах Бангладеш не соответствуют международным стандартам.

Шейх Хасина, возглавляющая некогда основанную ее отцом партию борцов за независимость от Пакистана "Авами лиг", настаивает на необходимости "залечить раны прошлого".

За последние месяцы исламисты совершили в Бангладеш ряд нападений, включая захват заложников в кафе в столице страны Дакке, жертвами которого стали 28 человек, в основном иностранцев.

Начиная с июня, власти проводят широкомасштабную операцию, в ходе которой были арестованы свыше трех тысяч предполагаемых исламских радикалов.

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Война за независимость бывшего Восточного Пакистана в 1971 году продолжалась 9 месяцев, и унесла, по утверждению нынешних властей, около 3 миллионов жизней.

16 декабря 1971 года она завершилась победой партизанских формирований "Мукти бахини" ("Освободительной армии") и поддержавшей их регулярной индийской армии. В плен попали около 90 тысяч пакистанских военнослужащих. Вскоре было провозглашено независимое государство Бангладеш.