Human Rights Watch призывает Россию немедленно освободить Ильми Умерова

«Принудительное удержание Умерова в психиатрическом учреждении является вопиющим нарушением его прав. Это также позорная попытка использовать психиатрию, чтобы заставить его замолчать и очернить его репутацию. Такая практика, как известно, широко использовалась в отношении диссидентов в Советском Союзе», – подчеркнула эксперт Human Rights Watch Таня Купер, передает радио "Свобода".

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«Власть также должна отказаться от своих сфабрикованных обвинений в сепаратизме против Умерова и признать его право на свободу слова. Российская власть должна прекратить преследование людей, которые бросают вызов действиям России в Крыму. Умеров не должен быть наказан за то, что высказал свое мнение о Крыме и его будущем», – добавила Купер.

Ранее на этой неделе Айше Умерова, дочь Ильми Умерова, заявила об ухудшении состояния здоровья отца, а также об ограничении в питании.

Российская Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении Ильми Умерова по статье «сепаратизм» в мае этого года. Подконтрольная Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская объяснила это тем, что, он, по ее словам, призвал к нарушению территориальной целостности России в эфире украинского телеканала АТR.

Несмотря на состояние здоровья, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя принял решение о необходимости прохождения Умеровым стационарной судебно-психиатрической экспертизы.