Die Presse: Расчет сирийского ответвления Аль-Каиды

Об этом пишет Мартин Гелен в статье "Расчет сирийского ответвления Аль-Каиды", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В настоящее время они борются на передовой, чтобы освободить окруженную восточную часть Алеппо из-под контроля армии Асада. С выходных, на южной окраине джихадисты из Джабхат ан-Нусра вместе с повстанцами Ахрара аль-Шама и Свободной сирийской армии ведут самые ожесточенные бои за последние годы с войсками режима. Подразделения Фронта ан-Нусра, которых связывали с Аль-Каидой, считаются элитными войсками повстанцев. Несколько дней назад джихадистская группировка официально отреклась от своего верховного главнокомандующего в Афганистане Аймана аз-Завахири и переименовала себя в Джабхат Фатх аль-Шам (Фронт освобождения Великой Сирии). С помощью этого символического шага сирийские джихадисты хотят привлечь больше умеренных повстанцев и вывести себя из-под прицела российских и американских истребителей.

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Так называемое "Исламское государство" (ИГ) исключило Джабхат ан-Нусра из соглашения о прекращении огня, согласованного на международном уровне. Поэтому сейчас Москва и Вашингтон ведут переговоры о том, чтобы усилить воздушные атаки на обе группировки и в будущем координировать их из иорданской столицы Амман.

Изменение названия носит, прежде всего, тактический характер, лидер Фронта ан-Нусра Абу Мухаммад аль-Джолани не связывает это с какими-либо идеологическими уступками. Его 7-8 тысяч квалифицированных бойцов – это ультраконсервативные и твердые исламисты, которые в боевой мощи и фанатизме почти не уступают своим джихадистским соперникам из "Исламского государства". Они считают себя членами глобального движения джихадистского салафизма. Но количество иностранных боевиков в Джабхат ан-Нусра гораздо меньше, чем в ИГ. Более 70 процентов фронта составляют сирийцы, потому что группировка намеренно позиционирует себя как национальное повстанческое движение.

Долгосрочная цель – "Исламский Эмират"

Их командир, Абу Мухаммад аль-Джолани, глава руководящего совета, состоящего из двенадцати членов, вырос вместе со своими шестью братьями и сестрами в Дамаске. Отец временно работал в нефтяной промышленности в Саудовской Аравии, мать была учителем географии. 35-летний аль-Джолани радикализировался в 2003 году, во время американского вторжения в Ирак, там его арестовали как члена джихадистской группировки "Аль-Каида в Ираке" (АКИ) и выслали в Сирию. АКИ была предшественницей сегодняшнего ИГ.

С 2005 года он находился в заключении в печально известной тюрьме "Седная" вблизи Дамаска. Когда в Сирии начались протесты, аль-Джолани вместе с сотнями других джихадистов вышел на свободу по амнистии режима Асада, который хотел таким образом спровоцировать боевые действия между умеренными и радикальными повстанцами. В январе 2012 года аль-Джолани основал Фронт ан-Нусра. Через год произошел раскол с группировкой ИГИЛ, предшественницей ИГ, которая откололась от Аль-Каиды.

Как и "Исламское государство", ан-Нусра хотели создать свой собственный "Исламский Эмират" на территории пост-асадовской Сирии, это была их долгосрочная цель. Они распространяли свои планы шариатские планы на местах очень прагматично и дозировано, чтобы не настраивать против себя местное население. Первоначально командиры даже скрывали свою связь с Аль-Каидой. Теперь, после полноценного разрыва с террористической сетью бин Ладена, в будущем ан-Нусра хочет еще более тесно сотрудничать с вооруженными бойцами международно признанных групп.

"Мы надеемся создать совместную команду, которая объединит большое количество людей в Сирии, освободит свою страну и обеспечит победу своей вере", - заявил аль-Джолани в своем кратком видео, в окружении двух единомышленников. Сейчас ан-Нусра наиболее активны в северо-западной провинции Идлиб и в южной провинции Алеппо. В отличие от "Исламского государства", джихадисты ан-Нусра создают различные местные союзы, а умеренные повстанческие бригады очень высоко ценят их за дисциплину и боеспособность.

Влиятельные доноры

Финансирование ан-Нусра непрозрачное, его источники сложно определить. В отличие от "Исламского государства", экстремисты зависят, прежде всего, от внешних доноров, потому что не собирают налогов или другой платы в своих регионах. В течение многих лет, у них существует выгодная связь с турецкой разведкой, а также с частными донорами в странах Персидского залива, такими как Кувейт и Катар. Еще один источник дохода – похищения. Как правило, многомиллионные выкупы платит Катар. Следователи предполагают, что за этой практикой скрывается тайная финансовая помощь джихадистам. Ближневосточный дипломат анонимно сообщил "The Daily Telegraph", что Катар частично несет ответственность за то, "что у Джабхат ан-Нусра есть деньги, оружие, и все, что им может понадобиться".