Западные политики не разобрались в тандеме Путин-Медведев

Руководство США и европейских стран не может разобраться в том, кому в России принадлежит реальная власть - президенту Дмитрию Медведеву или премьер-министру Владимиру Путину. Материал об этом 21 августа публикует The New York Times, ссылаясь как на мнение неназванных источников в правящих кругах этих государств, так и на высказывания западных политиков.

Как сообщает издание со ссылкой на представителей американского руководства, не ясно, объясняется ли разница в тоне и характере заявлений Медведева и Путина различием их подходов или только разницей темперамента. Источники газеты не исключают, что президент и премьер согласуют свои действия, выступая в ролях "доброго полицейского и злого полицейского".

Как стало известно изданию, в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем 13 августа президент Франции Николя Саркози, встречавшийся с российскими лидерами, сообщил, что Путин с раздражением говорил о действиях Тбилиси в ходе конфликта вокруг Южной Осетии. По словам Саркози, российский премьер показал такую антипатию по отношению к властям Грузии, что казалось, будто решение о начале Россией военной операции было продиктовано личными мотивами. В то же время, как сообщил Бушу французский президент в разговоре, содержание которого не афишировалось, Медведев говорил о конфликте спокойно и оценивал перспективы его урегулирования оптимистично.

Вместе с тем, по мнению большинства собеседников издания в руководстве западных стран, реальная власть в РФ все же находится в руках Путина. Такое мнение в интервью ABC News выразил и министр обороны США Роберт Гейтс. По мнению источников издания в Вашингтоне, Медведева больше, чем Путина беспокоит влияние конфликта в Грузии на российскую экономику, поэтому заявления президента звучат мягче.

Лента.ру