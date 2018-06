Опубликованы видео двух взрывов в аэропорту Стамбула

На видео, опубликованных в Сети, видны моменты двух взрывов, которые произошли вечером, 28 июня, в международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

VIDEO: Footage claiming to show the moment of attack at Ataturk airport in #Istanbul #Turkey - @imgedengemi pic.twitter.com/MrXI99K7sM

В настоящее время известно, что в результате взрывов в аэропорту в Стамбуле погибли 28 человек, еще около 100 человек получили ранения.

Wow the police actually shoots one of the suicide bombers before he blows himself up. #Istanbulpic.twitter.com/7kJzWJycyP