Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 28 (фото, видео)

Об этом сообщает в своем твиттере Al Arabiya со ссылкой на губернатора Стамбула.

#Breaking Turkey’s NTV channel cites Istanbul governor saying 28 killed in suicide bomb attack at airport https://t.co/3fpCHVSdyv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 28, 2016

"Турецкий канал NTV сообщает со ссылкой на губернатора Стамбула о 28 погибших в результате атаки смертников в аэропорту", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате взрывов в аэропорту в Стамбуле погибли 20 человек, еще около 100 человек получили ранения.

Телекомпания CNN Turk сообщает, что турецкие власти подозревают в нападении террористов-смертников, но официального подтверждения этому пока нет.

Как сообщает Reuters, полицеские стреляли в террористов, чтобы попытаться остановить, прежде чем они достигнут контрольно-пропускного пункта безопасности в зале прибытия аэропорта Ататюрк, но они успели себя взорвать.

"Согласно информации, которую я получил, на входе в международный терминал аэропорта Ататюрк террорист первым открыл огонь из автомата Калашникова, а затем взорвал сам себя", - сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг CNN Turk.

Телекомпания CNN Turk сообщает, что турецкиие власти подозревают в нападении террористов-смертников, но официального подтверждения этому пока нет.

По информации издания, вход и выход в аэропорт закрыты. Также, сообщается, что аэропорт закрыт для вылета воздушных суден.