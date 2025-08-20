Страна готова договориться с МКС, чтобы обеспечить участие Путина в переговорах с Зеленским.

Австрия предлагает провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в своей столице - Вене, заявил премьер-министр Австрии Кристиан Штокер на онлайн-саммите во вторник, 19 августа, с участием 27 стран и правительств Евросоюза, посвященном войне в Украине, пишет Vienna Online.

"Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь - особенно ОБСЕ", - заявил премьер Австрии.

Также в канцелярии премьер-министра Австрии отметили, что поскольку Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", - указывается в заявлении правительства Австрии.

Также издание указывает, что на онлайн-саммите обсуждалась разработка гарантий безопасности для Украины, вопрос возвращения украинских детей, которых похитила Россия, а также двусторонние и трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Поддержка Украины от стран Европы

Ранее УНИАН сообщал, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не будет доверять никаким соглашениям, которые предлагает Россия. Поэтому, ЕС будет продолжать давление на военную экономику России и готовит к следующему месяцу новый пакет санкций. Каллас заверила, что ЕС поможет Украине в обучении солдат, укреплении армии и оборонной промышленности страны.

Также мы писали, что около 10 стран выразили готовность направить свои войска в Украину после окончания войны, но характер поддержки со стороны США остается непонятным. Европейские военные представители собираются встретиться с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать надежные гарантии безопасности и быть готовыми к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий в Украине.

