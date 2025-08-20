Премьер Венгрии поблагодарил заместителя министра энергетики России за быстрое устранение последствий атаки.

Российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу после атаки, сообщил у себя на Facebook-странице премьер-министр Венгрии Петер Сийярто.

"За последние минуты были возобновлены поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки", - написал Сийярто.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что надеется на то, что Украина не будет осуществлять новых атак на трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения его страны. Он отметил, что эта война не их и Венгрия хочет остаться в стороне от нее.

Детали повреждения нефтепровода

Ранее УНИАН сообщал, что в населенном пункте Высокое в Унечском районе примерно в 60 км от государственной границы Украины были уничтожены в результате украинской атаки и последующего пожара две насосные станции, а также небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом с ними.

Сообщалось, что эта станция принадлежит государственному холдингу "Транснефть", который осуществляет обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за границу. Мощность прокачки на этой станции оценивается в 60 миллионов тонн нефти в год.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на обвинения венгерского коллеги Петера Сийярто относительно повреждения нефтепровода и напомнил, что Венгрии годами говорят, что Москва - ненадежный партнер. Однако, страна продолжает сохранять свою зависимость от России даже от начала полномасштабной войны в Украине. Поэтому, Сибига посоветовал Венгрии присылать жалобы и угрозы своим друзьям в Москве.

