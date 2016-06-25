Атака смертников на отель в Сомали: террористы произвели несколько взрывов и взяли заложников, есть жертвы (фото)

Об этом сообщает DW.

Сначала террорист-смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, у ворот отеля Nasa Hablood. После этого второй взрыв произошел уже в самом отеле, когда вооруженные боевики прорвались внутрь.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, 10 человек получили ранения, число погибших может возрасти. Также вооруженные боевики захватили заложников, количество которых пока неизвестна. Свидетель атаки заявил, что нападавшие стреляли в гостей отеля без разбора.

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"Они стреляли во всех, кого видели. Я сбежал через черный ход", - цитирует его слова агентство AP.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, но под подозрение попало группировки "Аш-Шабаб", которая связана с "Аль-Каидой".