Директору Библиотеки украинской литературы в Москве предъявили обвинение по двум статьям

Как сообщает Русская служба Би-би-си, об этом заявил ее адвокат Иван Павлов.

По его словам, Шарину обвиняют по статье 282 УК РФ ("возбуждение ненависти либо вражды") и двум эпизодам статьи 160 УК РФ ("присвоение или растрата").

Предварительное следствие по делу завершено, на следующей неделе сторона защиты начнет изучать дело, добавил адвокат.

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Шарина находится под домашним арестом с 30 октября прошлого года. Павлов заявил, что за восемь месяцев следствие так и не сформулировало, какие именно действия директора библиотеки должны быть признаны криминальными.

В конце октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы были проведены обыски, после чего Шарину задержали и предъявили обвинения по 282 статье.

СК сообщал, что в библиотеке была обнаружена печатная продукция, содержащая "призывы к антирусской и антироссийской пропаганде". В частности, следователи считают, что Шарина распространяла среди читателей запрещенные в России книги Дмитрия Корчинского, который, как заявляют в СК, в 1990-х годах воевал в Чечне на стороне боевиков.

Обвинения по статье 160 были выдвинуты в начале апреля этого года. По версии следствия, пять лет назад - когда против Шариной также было открыто дело по 282-й статье - она тратила на свою защиту средства, предназначенные для выплаты зарплаты юристам библиотеки.

Дело прекратили спустя два года - в 2013-м году. По словам адвоката Павлова, тогда с Шариной сняли все обвинения и принесли ей извинения.

Как сообщал УНИАН, один из основателей библиотеки Юрий Кононенко ранее рассказал, что в 2007 состоялся первый разгром библиотеки, после чего он уехал в Украину.

Заместитель председателя общественной организации "Украинцы Москвы" Валерий Семененко рассказал, что Шарину назначили руководителем "с целью очистить Библиотеку украинской литературы от так называемой бандеровской заразы". "Она рьяно взялась за это очищение, а теперь сама под жернова попала", - утверждает Семененко.