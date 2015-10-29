Шарину назначили директором Библиотеки украинской литературы для борьбы с так называемой бандеровской заразой

О таких подробностях конфликта вокруг Библиотеки украинской литературы сообщил на странице в соцсети российский журналист Аркадий Бабченко. "Шарина не знала ни украинского языка, ни украинской культуры. Тогда, в 2007 состоялся и первый разгром библиотеки", - цитирует журналист в своем сообщении слова одного из основателей библиотеки Юрия Кононенко, который занимал пост директора до 2007 года и был вынужден после разгрома уехать в Украину.

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"То есть Шарина, верный боец-путинец, посаженный на пост директора Библиотеки украинской литературы, чтобы эту самую библиотеку разгромить и от этой самой украинской литературы и зачистить, теперь сидит по обвинению в хранении украинской литературы", - пишет журналист.

В то же время, заместитель председателя общественной организации "Украинцы Москвы" Валерий Семененко в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Наталью Шарину поставили "с целью очистить Библиотеку украинской литературы от так называемой бандеровской заразы". "Она рьяно взялась за это очищение, а теперь сама под жернова попала", - подчеркнул Валерий Семененко.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 октября директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали после проведенных обысков и допроса в Следственном комитете.

Между тем, сегодня сотрудники Библиотеки украинской литературы в Москве продемонстрировали документ, который свидетельствует, что издание Дмитрия Корчинского, которое вчера нашли в библиотеке, было изъято еще в 2010 году и не возвращалось в библиотеку.