Суд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Защита директора библиотеки украинской литературы обжаловала продление домашнего ареста. "Жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

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По решению Пресненского суда Москвы Шарина останется под домашним арестом до 29 июля.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки. 31 марта этого года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате. Позже суд продлил срок домашнего ареста Шариной до 28 апреля. В конце апреля суд до 29 июля продлил срок ареста директора библиотеки.