Во Франции жгут шины: Олланд не намерен сдаваться в борьбе с массово протестующими профсоюзами

Дорожный транспорт во Франции уже страдает от нехваток горючего на автозаправках, сообщает Русская служба Би-би-си.

Президент Франсуа Олланд ранее заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с профсоюзами.

"Я продолжу свой курс, потому что я уверен в правильности этих реформ", - сказал Олланд. Однако премьер-министр Мануэль Вальс дал понять, что в программу реформ могут быть внесены изменения.

В соседней Бельгии государственные служащие также объявили забастовку в знак протеста против сокращения бюджетных расходов.

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Во вторник бельгийские полицейские, учителя и многие госслужащие присоединятся к машинистам поездов и охранникам тюрем, которые уже начали бастовать.

Бастующие протестуют против сокращения государственных расходов, изменений в законодательстве о продолжительности рабочей недели и повышения пенсионного возраста.

Во Франции ожидаются дополнительные перебои в работе транспорта, так как работники парижского метро собираются начать бессрочную забастовку в четверг, а пилоты Air France также проголосовали за начало забастовки, требуя повышения заработной платы.

Французские авиадиспетчеры заявили, что намерены бастовать между 3 и 5 июня.

В понедельник шесть из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции были либо закрыты, либо работали на неполную мощность из-за действий забастовщиков.

Несмотря на неудобства, причиняемые забастовками, 46% французов поддерживают бастующих, согласно опросу общественного мнения, проведенного в воскресенье газетой Journal du Dimanche.

Правительство утверждает, что реформы, которые позволят работодателям более свободно нанимать и увольнять сотрудников, необходимы для снижения уровня безработицы.