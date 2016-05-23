Во Франции акции протеста привели к нехватке топлива

Больше всего от акций протеста и блокировки нефтеперерабатывающих заводов пострадал северо-запад страны, где поставки топлива почти прекратились, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на "Франс Пресс".

Водители вынуждены ездить от заправки к заправке в поисках бензина.

В городах Нанте, Ренне и Бресте водителям приходятся ждать около часа, чтобы заправиться, передает агентство. При этом из-за очередей на дорогах образуются пробки.

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Забастовки во Франции регулярно вспыхивают в последние несколько месяцев из-за реформ, проводимых правительством социалистов.

В последние дни акции протеста связаны с реформой рынка труда, которая лишит работников ряда социальных гарантий и части доходов.

Правительство настаивает на реформе, так как она должна оживить экономику страны и ее рынок труда. Франция страдает от высокого уровня безработицы.

Президент Франсуа Олланд не готов отказаться от реформы даже на фоне падения своего рейтинга и акций протеста в стране.

Топливный кризис усугубляют некоторые водители, которые скупают бензин про запас. По словам министра финансов Франции Мишеля Сапена, "разговоры о нехватке порождают саму нехватку".

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В понедельник, по информации Франс Пресс, в стране из-за забастовки не работали шесть из восьми нефтеперерабатывающих завода.

По данным правительства, 1,5 тысячи из 12 тысяч автозаправочных станций страны остались без топлива еще в выходные. Новых данных пока нет.

Нефтяная компания Total сообщила, что в 509 из ее 2,2 тыс. заправок либо уже нет топлива, либо есть перебои с его поставками. Количество таких заправок в последние дни стремительно растет.