Разрыв между Обамой и Маккейном сократился до минимума

Согласно опросу Gallup, Барака Обаму поддерживают 45 процентов американских избирателей, а Джона Маккейна - 44 процента. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Miami Herald.

Таким образом, разрыв между кандидатами уменьшился до одного процентного пункта. В конце июля опрос Gallup показывал, что Обаму поддерживают 46 процентов избирателей, а Маккейна 42 процента. Впрочем, эксперты советуют не воспринимать летние опросы слишком серьезно. До выборов, которые пройдут в ноябре, многое может измениться.

Между тем, как сообщает Associated Press, социологи Quinnipiac University выяснили, что Обама потерял часть своего преимущества перед Маккейном на территории трех "неопределившихся" штатов. Позиции Обамы серьезно ослабли в Пенсильвании и Огайо, а также во Флориде.

В Пенсильвании Обаму поддерживают 49 процентов избирателей, а Маккейна 42 процента. В прошлом месяце эти показатели составляли 52 и 40 процентов соответственно. В Огайо Обаму поддерживают 46 процентов опрошенных, а Маккейна 44 процента (в прошлом месяце разрыв между кандидатами составлял 6 процентных пунктов). Во Флориде показатели такие же, как в Огайо. Эксперты отмечают, что во Флориде Обаму стали поддерживать меньше независимых избирателей, чем в прошлом месяце.