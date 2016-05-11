Правительство Франции хочет провести трудовую реформу при помощи лазейки в конституции

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно одной из норм французской конституции, закон будет считаться принятым в первом чтении, пока оппозиция не проголосует вотум недоверия к правительству.

О намерении применить это правило заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс во вторник, 10 мая. Подобным образом правительству уже удалось провести экономические реформы в 2015 году.

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Из-за нового закона о рынке труда во Франции уже несколько недель не стихают массовые протесты. Нововведения, которые предусматривает противоречивый закон, должны облегчить компаниям процедуру увольнения работников и введение дополнительных рабочих часов.

Мануэль Вальс отмечает, что закон является необходимым для модернизации страны и роста количества рабочих мест.

Голосование по вотуму недоверия правительству Франции должно состояться в четверг, 12 мая.

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Как сообщал УНИАН, во французских городах 28 апреля возобновились массовые акции протеста профсоюзных работников и студентов против запланированной реформы трудового законодательства.

Реформа, разработанная министром труда Франции Мириам Эль-Комри, дает возможность работодателям увеличивать количество рабочих часов и договариваться об оплате сверхурочных непосредственно с работниками, минуя профсоюзы. Также реформа предусматривает упрощение процедуры увольнения работников. В профсоюзах считают, что реформа, призванная, по словам властей, бороться с безработицей, на практике приведет, в первую очередь, к ухудшению условий труда.