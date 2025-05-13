Важно говорить и показывать, что Украина хочет мира, отметил дипломат.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп действительно хочет завершения российско-украинской войны, однако ему не важно, где будет проходить граница российской оккупации.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию NV. По его словам, американскому президенту "не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди".

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", – пояснил дипломат.

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По мнению Волкера, нынешнюю американскую администрацию интересует, как остановить войну, предотвратить следующую и сделать это так, чтобы американцы "не платили за это вечно", а безопасность Европы обеспечивала сама Европа.

Он отметил, что на вышеупомянутые вопросы могут отвечать как Украина, так и Россия, когда в Москве предлагают свои "ответы". Именно поэтому важно говорить и показывать, что Украина хочет мира, отметил дипломат.

"Украина готова платить свою цену. У вас есть связь с Соединенными Штатами. Вы не хотите быть бременем для американских налогоплательщиков, а хотите быть партнером с Соединенными Штатами. Это все способы говорить так, что Трамп и его команда будут это ценить", – констатировал Курт Волкер.

Роль США в завершении войны

С приходом на пост президента США Дональда Трампа, Вашингтон приостановил поставки помощи Украине и сосредоточился на поиске путей для завершения войны РФ против Украины. Представители Белого дома встречались с украинской и российской делегациями для обсуждения условий.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует слишком много на переговорах. Он подчеркнул, что Штаты не хотят распада Украины. При этом Вэнс добавил, что Москва не может претендовать на украинские территории, которые не захватила.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя переговорный процесс, отметил, что обсуждается вопрос отправки иностранных войск в Украину. Речь идет о силах из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Разместить их потенциально могут к западу от реки Днепр.

В то же время Келлог отметил, что членства Украины в Альянсе может не быть в ближайшей перспективе. Он не исключил, что это произойдет когда-то в будущем.

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