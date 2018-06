"Put up or shut up": МИД России обиделся на Вашингтон из-за неправильного перевода

"Уже давно видно, что руководители России и США почти перестали понимать друг друга, потому что живут в разных реальностях. Новые проблемы возникли с версиями английского языка", - говорится в материале Ведомостей.

«Заткнуться» – это Вы, Марк, коллегам своим приказывайте, если такой идиоматический стиль общения распространен среди американских дипломатов», – написала ранее Захарова в Facebook.

Затем в эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что «подобные очень грубые заявления» говорят «об отсутствии ума <...> и хорошего воспитания».

"Хотя глагол shut up, особенно в повелительном наклонении («заткнись, замолчи»), безусловно, не относится к салонной лексике, Тонер в отличие от Захаровой употребил его в выражении put up or shut up, в котором нет ничего обидного. Кембриджский словарь для изучающих язык на продвинутом уровне (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus) дает ему такоеопределение: «Если вы говорите, что кто-то должен put up or shut up (т. е. либо сделать, либо замолчать. – ред.), вы имеете в виду, что они должны либо предпринять действие, чтобы выполнить то, о чем говорят, либо перестать говорить об этом", - объясняется в статье.

По словам автора статьи Михаила Оверченко, выражение put up or shut up часто использует, например, финансовый регулятор Великобритании.

Напомним, 27 февраля в Сирии должно было начаться перемирие. Накануне представитель госдепартамента Марк Тонер на брифинге так ответил на вопрос журналиста, почему в Вашингтоне верят обещаниям России не наносить авиаудары по группам, которые США считают частью умеренной оппозиции: «Я не знаю, как изложить это лучше, чем сказать: наступил момент put up or shut up. Пришло время им [России] продемонстрировать на деле, а не на словах, что они всерьез подходят к тому, к чему, как они громко заявляют, они относятся всерьез, а именно – к вопросу прекращения огня, боевых действий и [начала] политического процесса, который ведет к переходу [к новому политическому режиму в Сирии]».