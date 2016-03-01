США и Россия договорились не "спорить публично" о нарушениях перемирия в Сирии

Об этом госсекретарь США заявил в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, Керри рассказал, что разговаривал с Лавровым, и они договорились не "спорить публично" по поводу поступающих сведений о предполагаемых нарушениях перемирия с той или иной стороны.

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Глава Госдепа подчеркнул, что все поступающие сведения будут тщательно изучены. "Мы (США и Россия - Ред.) будем отслеживать каждое предполагаемое нарушение и работать еще тщательнее, чтобы выстроить модель, которая поможет нам гарантировать, что военные действия направлены исключительно против "Джебхат ан-Нусра" и "Исламского государства", — сказал Керри.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу 27 февраля.