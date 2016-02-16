Бомбардировки российской авиации в Сирии практически не оставляют шансов на мир - Туск

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи в Афинах с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом, передает "Европейская правда".

"Весь мир надеется на мир и готов на переговоры. Хотя, российские бомбардировки в Сирии оставляют нам мало надежды на мир. Режим Асада усиливается, умеренная сирийская оппозиция ослабевает, и Европу наполняют новые волны беженцев", - сказал Туск.

Как сообщалось, Турция обвинила Россию в совершении военного преступления – ударах по медицинским учреждениям в Сирии. Кремль все обвинения отвергает.

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Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в понедельник в результате ракетных обстрелов пяти медицинских учреждений и двух школ в Северной Сирии погибли по меньшей мере 50 гражданских, многие получили ранения.

В частности, известно, что ракеты попали в несколько госпиталей и школу. Пока официальной информации о том, кто совершил обстрелы, нет.

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Однако международная правозащитная организация Amnesty International возлагает ответственность за удары на российскую авиацию и уже призвала РФ прекратить бомбардировки медицинских учреждений в Сирии.