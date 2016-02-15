ООН сообщила о 50 жертвах сегодняшних бомбардировок больниц и школ в Сирии

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что жертвами ракетных ударов по Сирии сегодня стали около 50 человек, десятки ранены. Об этом сообщает Associated Press.

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Спикер ООН Фархан Хак подчеркнул, что среди погибших были дети.

По словам Генсека, бомбардировки "вопиющее нарушение международного права", которое ведет к "еще большему разрушению и так пострадавшей системы здравоохранения и доступа к образованию в Сирии".

Пан Ги Мун подчеркнул, что эти бомбардировки "бросают тень" на договоренности о перемирии, которых достигли в Мюнхене 11 февраля. Как известно, они предусматривали прекращение огня в течение недели.

Отметим, ранее Reuters со ссылкой на очевидцев и медиков сообщил, что вследствие атак на больницы и школы в удерживаемых оппозицией к режиму Асада городах погибли 23 человека. Речь шла о том, что поддерживаемые РФ правительственные войска усилили давление на оплот оппозиции – Алеппо.

О том, кто именно совершил авианалеты, пока неизвестно. Но правoзащитная организация Amnesty International уже призвала РФ прекратить бомбардировки госпиталей в Сирии.