ВОЗ поднимает тревогу: вирус Зика распространяется "крайне стремительно" - Bloomberg

В статье Дрю Армстронга и Ребекки Спелдинг под названием "ВОЗ поднимает тревогу: вирус Зика распространяется "крайне стремительно", опубликованной на сайте Bloomberg.com., пишется о том, что по заявлению генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, "уровень тревоги чрезвычайно высокий". Чен сообщила, что созовет экстренное заседание 1 февраля в Женеве с просьбой рассмотреть вопрос о признании вспышки "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение". Собрание поможет координировать действия государств по направлению средств и ресурсов на борьбу с вирусом.

По оценкам ВОЗ, в регионе может быть от 3 до 4 млн случаев заражения вирусом, и индустрия туризма начала ощущать первые последствия: взволнованные клиенты меняют планы, чтобы избежать посещения опасных районов.

Чен подчеркнула, что исследователи до сих пор работаю над тем, чтобы определить точную связь между вирусом и врожденными дефектами, такими как микроцефалия, вследствие чего младенцы рождаются с аномально малыми головами и потенциальными проблемами в развитии.

"Возможная связь, которую заподозрили лишь недавно, быстро изменила профиль риска вируса Зика, от легкой угрозы до тревожных масштабов", - сказала Чен членам исполнительного совета ВОЗ в Швейцарии.

Распространение в Южной и Северной Америке

Вирус, который уже давно присутствует в Африке и экваториальной Азии, распространился в 23 странах Северной и Южной Америки, сообщают в ВОЗ. У многих популяций, где вирус присутствует уже давно, есть иммунитет. Но это не касается недавно пострадавших регионов. Против вируса нет ни вакцины, ни эффективного лечения, поэтому некоторые страны посоветовали женщинам отложить планы на беременность на несколько лет. В ВОЗ заявили, что не собираются давать подобных советов, хотя все же рекомендовали беременным женщинам избегать комаров.

Вспышка уже оказывает влияние на деловые поездки и отдых. Беременные женщины, которые запланировали отпуск в опасных регионах, изменили свои планы, бизнес-конференции были отменены. Это может оказать "значительное давление" на гостиничную индустрию, заявил на конференции во Флориде Грегори Файн, главный исполнительный директор Turnaround Management Association.

Авиакомпании предложили вернуть деньги клиентам, которые приобрели билеты в затронутые вирусом регионы. Delta Air Lines Inc. в среду заявила, что позволит некоторым клиентам изменить пункт назначения, даты путешествия или попросить деньги назад. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предложили беременным женщинам отменить поездки в опасные регионы, и внесли 24 страны и территории в список-предупреждение для путешественников. В списке также Бразилия, принимающая летние Олимпийские Игры 2016.

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), связанная с ВОЗ, сказала, что пока не рекомендует ограничивать поездки. "В настоящее время ПАОЗ не рекомендует ограничивать поездки или торговлю, потому что это не замедлит распространение вируса", - сказала пресс-секретарь Донна Эбервайн-Виллагран.

Отсутствие вакцины

Для разработки вакцины производителям лекарств могут понадобиться годы. В ВОЗ заявили, что согласно ожиданиям, в США вирус может стать обычной инфекцией. Вирус был обнаружен у американцев, которые вернулись из опасных регионов.

ВОЗ заявила, что работает над повышением наблюдения и диагностики вируса, чтобы определить новые случаи. Работники сферы здравоохранения могут также работать над методами борьбы с комарами. Возможно, это поможет контролировать распространение вируса, путем уменьшения вектора, который он использует для перемещения от носителя к новой жертве.

По словам Чен, трудности создаст Эль-Ниньо, который принесет необычно сильные дожди, после чего образуются лужи и бассейны, где могут размножаться насекомые.