Пограничный контроль тяжело ударит по экономике - Die Welt

Об этом пишет Филипп Веттер в статье "Пограничный контроль резко ударит по экономике", опубликованной Die Welt.

"Точно в срок" - это волшебное слово современного делового мира. Точно в срок должна быть доставлена на завод каждая деталь. И сетевая экономика сегодня часто зависит от деталей из десятков стран. От тщательно продуманной логистики, часто логистики без границ. Так что не удивительно, что противники закрытия границ Германии предупреждают о том, что ужесточение контроля станет тяжелым ударом для немецкой экономики. Другие считают, что можно ввести жесткий контроль на границах – и сделать исключение для грузового транспорта. Кто прав?

Бизнес-ассоциации выступают против закрытия границ. Сложно оценить, во сколько оно обойдется. Но объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) уже назвало цифру: десять миллиардов евро.

"Результатом закрытия могут стать пробки и простои, дополнительная бюрократия или, например, вместо доставки "точно в срок" будет гораздо более дорогое хранение на складе. В связи с этим, затраты немецкой экономики могут быстро вырасти до десяти миллиардов евро в год", - сказал управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен.

Это создаст значительные трудности не только для грузоотправителей, но и для их клиентов. Особенно пострадают отрасли, которые не хранят на складах материалы. К примеру, автомобильная промышленность. Однако ХСС выступает за дальнейшее ужесточение пограничного контроля, и не принимает этот аргумент. Некоторые представители партии убеждены, что возможен строгий контроль без серьезного ущерба для товарооборота. Даже если людей будут контролировать гораздо больше, грузовикам может быть предоставлена отдельная дорога.

Но Федеральная полиция, которая отвечает за проверки на границах, считает подобные идеи неосуществимыми. Они указывают на нынешнюю ситуацию: в сентябре уже был ужесточен контроль на немецко-австрийской границе. Это затронуло и легковые, и грузовые автомобили. Возможные ужесточения контроля не касаются товарооборота, сказала пресс-секретарь полиции в Мюнхене. Однако, грузовикам также придется гораздо дольше простаивать на границах. Сколько может продлиться ожидание, власти не уточнили.

"Бремя должно распределяться справедливо"

В нынешней ситуации федеральная полиция возобновляет так называемый визуальный контроль. Это означает, что полиция проверяет только подозрительные транспортные средства - независимо от того, автомобиль это или грузовик. Если длина очереди составит более пяти километров, то будет открыт второй коридор, - говорит пресс-секретарь федеральной полиции. Невозможно отдавать предпочтение при пропуске грузовикам. Даже при более серьезном пограничном контроле, как того требует ХСС, вряд ли что-то изменится.

На примере баварской экономики можно наблюдать, что компании все равно несут убытки, даже при действующем с сентября сравнительно небрежном визуальном контроле Федеральной полиции. В Торгово-промышленной палате Мюнхена и Верхней Баварии говорят, что розничная торговля и туризм в этих регионах уже потеряли 20% продаж, в некоторых отдельных случаях – даже 50%. "Экономика адаптировалась к Шенгенскому соглашению и практически безграничному потоку товаров и услуг", - отмечает исполнительный директор Питер Дриссен.

Экономика выступает против ужесточения контроля. Хотя баварская бизнес-ассоциация (VBW) считает оправданным временный пограничный контроль в условиях миграционного кризиса. Но они, вероятно, останутся исключением. Контроль, как правило, происходит на внешних границах ЕС. "Наша стоимость основана на разделении труда и зависит от беспрерывного потока товаров через национальные границы", - говорит исполнительный директор Бертрам Броссардт. Величина ущерба и расходов, связанных с национальным пограничным контролем, пока не поддается оценке.

Неясно также, кто понесет большие расходы. "Бремя должно распределяться справедливо", - потребовал Адольф Цобель, заместитель генерального директора Федерального союза грузовых перевозок, логистики и утилизации отходов (BGL). Хотя сумма дополнительных расходов в связи с пограничным контролем еще не определена, но логистические компании не смогут самостоятельно с ними справиться. Чтобы покрыть часть расходов, придется повышать цены для клиентов, сказал Цобель.

Водители грузовиков не смогут предвидеть время ожидания

По словам Цобеля, на примере французского Кале видно, что при возобновлении контроля грузовых перевозок, как между Францией и Англией, возникают значительные проблемы. Некоторые поставки британским предприятиям прибыли так поздно, что производство частично остановилось.

По мнению Цобеля, сложно сказать, кто несет ответственность за эту остановку производства. Экспедиторы не должны платить, если поставки не прибыли вовремя из-за форс-мажорных обстоятельств. Но задержки из-за пограничного контроля логистическим компаниям, вероятно, придется планировать, если они не будут введены неожиданно. "Так дело, безусловно, дойдет и до судебных тяжб", - сказал он.

Еще одна проблема – время нахождения водителя грузовика за рулем и часы отдыха. Их также нельзя будет спланировать из-за непредвидимого времени ожидания на границах, говорит Цобель. Поэтому управляющий BGL требует от политиков, по крайней мере, как можно раньше сообщать о предстоящих мерах, если будет введен строгий контроль на национальных границах.

Поэтому Торгово-промышленная палата Мюнхена и Верхней Баварии выступает против предложения ХСС, и отвергает ужесточение контроля. "Ужесточение пограничного контроля принесет еще больший ущерб экономической зоне в Верхней Баварии и компаниям всей Баварии", - сказал Дриссен. Этого нельзя допустить.