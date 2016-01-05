Саудовская Аравия разрывает торговые отношения и авиасообщение с Ираном - глава МИД

Об этом заявил министр иностранных дел арабского королевства Адель аль-Джубейр в понедельник, 4 января, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства также сообщил о том, что гражданам Саудовской Аравии будет запрещено посещать Иран. Впрочем, иранские паломники, как и ранее, будут иметь возможность приезжать к святыням Мекки и Медины.

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Аль-Джубейр призвал Иран вести себя как "нормальная страна" и уважать международные нормы. Только при таких условиях, по его словам, возможна нормализация отношений между странами.

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

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Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.