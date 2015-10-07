Конгресс США принял законопроект, позволяющий поставлять Украине оружие

Речь идет о законопроекте о расходах на оборону в 2016 финансовом году, начавшемся 1 октября. В него включены и положения, касающиеся оказания военной помощи Украине, передает ТАСС.

Общий объем ассигнований на военные нужды в данном документе установлен на уровне в $612 млрд.

Ранее данный законопроект был одобрен палатой представителей Конгресса.

Документ не обязывает, но наделяет шефа Пентагона Эштона Картера при координации действий с госсекретарем США Джоном Керри правом использовать $300 млн на оказание Киеву "надлежащего содействия в сфере безопасности и разведки". Имеется в виду передача Украине "разведывательной информации в режиме реального времени" или близком к нему и так называемое "смертоносное содействие", то есть поставки противотанкового оружия, минометов, систем, которые обслуживаются в бою расчетом/экипажем, а также боеприпасов к ним, гранатометов, стрелкового оружия.

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Наряду с этим, могут быть переданы контрбатарейные радары, "беспилотные тактические системы наблюдения с воздуха", защищенные средства связи и средства радиоэлектронной борьбы. Наконец, из означенной суммы разрешено расходовать средства на обучение "вооруженных сил и других сил безопасности правительства Украины".