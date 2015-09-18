НАТО создаст еще два региональных штаба в Венгрии и Словакии

Решение по этому вопросу будет принято 8 октября на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщил представитель организации, передает DW со ссылкой на dpa.

Еще в начале 2015 года было принято решение о создании опорных точек в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии и Румынии. Они должны начать работу до июля 2016 года.

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Новые штаб-квартиры, в числе прочего, будут использоваться в качестве центров планирования и координации учений новой Объединенной оперативной группировки повышенной боеготовности (VJTF). Кроме того, создание региональных штаб-квартир в восточноевропейских странах стало реакцией НАТО на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе после начала украинского конфликта.