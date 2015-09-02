НАТО откроет шесть штабов в странах Восточной Европы

"Мы ожидаем, что к саммиту НАТО в июле будущего года все они будут приведены в состояние полной боевой готовности", - сказал один из официальных представителей НАТО, передает "Немецкая волна". В каждом из этих новых штабов, которые начнут свою работу в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии, будут дислоцированы около 40 военнослужащих, а половину из них будут составлять представители армии соответствующей страны.

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Главной задачей данных штабов НАТО в Восточной Европе будет планирование и координация учений подразделений сил быстрого реагирования Альянса.

Кроме этого, штабы рассматривают в качестве недвусмысленного сигнала президенту России Владимиру Путину. Поскольку в странах Балтии обеспокоены тем, что Кремль может попытаться распространить свое влияние и на их территорию.