Южная Корея выключила громкоговорители на границе с КНДР
Южная Корея выполнила условия договоренности об урегулировании конфликта с КНДР и в 12:00 по местному времени выключила установленные на границе пропагандистские громкоговорители.
Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Kyodo.
"Накануне стороны договорились об урегулировании конфликта после многочасовых переговоров. Сеул пообещал прекратить вещание пропаганды на территорию КНДР, а Пхеньян согласился выразить сожаление по поводу взрывов мин на границе, в результате которых пострадали южнокорейские солдаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения переговоров президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что Сеул не собирается выключать громкоговорители до тех пор, пока власти КНДР не извинятся за инцидент с подрывом военнослужащих.
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Южная Корея возобновила пропагандистское вещание через громкоговорители в августе впервые за 11 лет. За несколько дней до этого двое южнокорейских военнослужащих подорвались на мине в буферной зоне при патрульном обходе границы. В Пхеньяне назвали взрывы отголоском Корейской войны середины прошлого века.
20 августа военные КНДР обстреляли громкоговорители из артиллерийских орудий, а Южная Корея открыла ответный огонь. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын привел армию в полную боеготовность.