Южная Корея выключила громкоговорители на границе с КНДР

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Kyodo.

"Накануне стороны договорились об урегулировании конфликта после многочасовых переговоров. Сеул пообещал прекратить вещание пропаганды на территорию КНДР, а Пхеньян согласился выразить сожаление по поводу взрывов мин на границе, в результате которых пострадали южнокорейские солдаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения переговоров президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что Сеул не собирается выключать громкоговорители до тех пор, пока власти КНДР не извинятся за инцидент с подрывом военнослужащих.

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Южная Корея возобновила пропагандистское вещание через громкоговорители в августе впервые за 11 лет. За несколько дней до этого двое южнокорейских военнослужащих подорвались на мине в буферной зоне при патрульном обходе границы. В Пхеньяне назвали взрывы отголоском Корейской войны середины прошлого века.

20 августа военные КНДР обстреляли громкоговорители из артиллерийских орудий, а Южная Корея открыла ответный огонь. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын привел армию в полную боеготовность.