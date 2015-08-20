КНДР обстреляла южнокорейских военных

11:59, 20 августа 2015
Мир
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Северная Корея обстреливает позиции южнокорейских военных в западной части района демилитаризованной зоны.

REUTERS

О том, какое оружие применили северокорейские военные, информации пока нет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS. 

Однако известно, что южнокорейская артиллерия открыла ответный огонь - было выпущено около 20 снарядов. 

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При этом обстрел не причинил южнокорейской стороне ущерба, пострадавших также нет. В министерстве национальной обороны Республики Корея сообщили, что начали расследование инцидента.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 17 августа, 50 тысяч военнослужащих Южной Кореи и три тысячи солдат США начали широкомасштабные военные учения Ulchi Freedom, которые симулируют полномасштабное вторжение КНДР.

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