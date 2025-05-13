Он назвал его трусом.

Кремлевский правитель Путин отказывается от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот его перехитрил.

Такое мнение в микроблоге X высказал Андерс Ослунд - шведско-американский экономист и дипломат, ведущий эксперт по вопросам экономик Украины, России и стран бывшего СССР. Он напомнил, что единственные прямые переговоры между политиками прошли в декабре 2019 года в Париже:

"Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Уиткофф".

Кроме того, эксперт назвал Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предсказуемыми "трусами". По его словам, один боится встречи с Зеленским, а второй - выполняет его волю.

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"Трус Путин не решается встретиться с Зеленским. Он также не хочет никакого прекращения огня. Трус Трамп все время подчиняется Путину. Он говорит о санкциях против России только для того, чтобы звучать так, будто он президент США, а не просто слуга Путина", - добавил Ослунд.

Переговоры Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, ранее Кремль публично отказался от поддержанного Соединенными Штатами Америки и Европой перемирия, предложив 15 мая возобновить прямые переговоры в Стамбуле.

Американский лидер Трамп сразу заявил, что это станет прекрасной возможностью обсудить прекращение войны, поэтому Киев должен немедленно согласиться на это предложение. Впоследствии он сообщил, что и сам может прибыть в этот день в Турцию.

Президент Зеленский согласился на встречу, отметив, что будет ждать там Путина лично, поскольку именно он имеет полномочия принимать ключевые решения.

Кремль пока не подтвердил участие Путина в переговорах, хотя заявил о подготовке к ним. За отказ от 30-дневного перемирия России угрожали санкциями, однако в Белом доме до сих пор не объявили об их введении.

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