Украина проведет выборы, как только это позволит закон.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что голосование состоится, когда это будет позволять украинское законодательство.

"При всем уважении, никому не нужно требовать от Украины проведения выборов. Мы – демократическая страна. Украина проведет выборы, как только это позволит закон, и все наши граждане получат возможность проголосовать. Таково наше общество, наш менталитет. Демократия – наша сила, вот почему мы так сильны и так смелы", – сказал он в интервью Welt.

Ермак также высказался о санкциях против России. По его словам, не все ограничения были действительно эффективными и болезненными для страны-агрессора.

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"Вот почему мы продолжаем анализировать ситуацию. Но можно сказать, что спустя три года система санкций действительно работает, шаг за шагом. Российская экономика находится в плохом состоянии", – добавил Андрей Ермак.

Выборы в Украине

Как известно, президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за российского вторжения и введения военного положения они были отложены на неопределенный срок.

Вопрос о проведении выборов за время полномасштабной войны поднимался не один раз. Отмечалось, что организовать голосование было бы сложно – во-первых, из-за вопроса с безопасностью, а во-вторых, учитывая количество перемещенных лиц и военных, которые находятся в окопах.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет 4 процента, и настоял на проведении выборов.

В марте 2025 года спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что выборы в Украине необходимы. По его словам, президент Зеленский сейчас "в очень, очень сложной ситуации".

В то же время новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц на днях отверг идею проведения выборов в Украине.

"Конституция Украины предусматривает, что выборы во время войны невозможны. Я считаю, что все мы должны это уважать. Президент Зеленский – легитимно избранный глава государства и наш партнер по переговорам", – заявил он.

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