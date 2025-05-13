Давайте проверим остроту вашего зрения.

Регулярное решение различных головоломок способствует улучшению памяти, логического и критического мышления. А вот внимательность к деталям прекрасно проверяют задачи на поиск объекта или слова.

Словесные головоломки часто предусматривают поиск конкретного слова среди хаотично расположенных букв. Они расширяют словарный запас, улучшают концентрацию внимания и навыки распознавания образов. УНИАН подготовил для вас новое задание.

Ниже вы увидите коллаж с различными буквами, которые расположены рядом. Где-то среди них мы спрятали слово "трон", и вы должны его найти. Справиться нужно очень быстро, ведь на поиски мы выделили всего 8 секунд.

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Но дадим вам небольшую подсказку: искать слово можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Готовы? Время пошло!

Итак, ваши 8 секунд подошли к концу. Удалось ли вам найти спрятанное слово? Если вы справились за такое ограниченное время, у вас действительно очень острое зрение.

Тем, кто не уложился в 8 секунд, предлагаем вернуться к изображению и попробовать поискать слово "трон" еще раз – уже без ограничений во времени.

Ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Для тех, кому нравятся сложные вызовы, у нас есть интересная головоломка с поросятами. Вы должны найти одного, у которого нет шляпы. И сделать это надо всего за 12 секунд.

Если же вам хочется больше головоломок на поиск слов, попробуйте найти слово "сало" за 6 секунд. Или же можем предложить задание, где необходимо отыскать слово "липа". На это мы выделили всего 9 секунд.

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