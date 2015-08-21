Лидер КНДР приказал привести войска в полную боевую готовность

Об этом сообщают южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на центральное радио КНДР и китайское агентство Синьхуа со ссылкой на ЦТАК, передают РИА Новости.

"Ким Чен Ын издал приказ верховного главнокомандующего Корейской народной армии с 17 часов 21 августа привести объединенные боевые соединения в состояние полной боевой готовности для огневого тактического наступления и боевых действий на передовой линии фронта", — цитирует Рёнхап сообщение радио КНДР.

Приказ последовал после прошедшего в Пхеньяне в четверг заседания Центрального военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи в связи с обменом артиллерийским огнем между КНДР и Республикой Корея.

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Ранее УНИАН сообщал, что в районе демилитаризованной зоны войска КНДР и Республики Корея обменялись артиллерийским огнем.

Пхеньян уведомил южнокорейских военных телефонограммой, что начнет боевые действия, если до пятницы не прекратят вещание и не будут убраны громкоговорители, через которые ведется психологическая война против Пхеньяна. В свою очередь Южная Корея заявила, что не будет прекращать вещание из громкоговорителей.

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"На случай если противник не прекратит психологическое вещание в течение 48 часов (начиная с вечера четверга), на соответствующие участки фронта были направлены командиры для проведения военных действий и ударов по средствам психологической войны и подавления возможной реакции противника", — приводит Рёнхап сообщение из Пхеньяна.