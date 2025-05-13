Пройдут ли участники в финал станет известно позже.

13 мая состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025". В этом году Украину представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Участники выступили под номером 5.

Так, на сцену конкурса Ziferblat вышли в костюмах, которые специально для них пошил дизайнер Иван Фролов. Известно, что он сотрудничает как с украинскими, так и с мировыми звездами.

Группа мощно исполнила свою конкурсную песню. Зрители аплодировали им.

Видео дня

Комментатор Тимур Мирошниченко сказал, что группа создает музыку нового поколения.

"Ребята начали свою деятельность в 2019 году. Тогда же участвовали в "Х-Факторе" под руководством Андрея Данилко. Группа уже выпустила два альбома", - говорит Мирошниченко.

Кроме того, после своего выступления участники Ziferblat прямо со сцены сказали: "Европа, спасибо за поддержку".

Напомним, ранее представители Украины на "Евровидении-2025" поставили на место журналиста после вопроса о войне. Дэвид Попеску спросил, дает ли война Украине преимущества на конкурсе, и получил отпор от музыкантов.

"Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны война - это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" - ответил Валентин.

Вас также могут заинтересовать новости: