Эксперт объяснила, стоит ли паниковать, если вы заметили муравьев на бутонах.

Мастер-садовод Барб Мргич рассказала, вредны ли муравьи для пионов в саду и как избавиться от них, прежде чем заносить срезанные цветы в дом, пишет bhg.com.

"Если вы заметили муравьев на пионах, не паникуйте - они не вредят вашим растениям. На самом деле, они помогают", - говорится в публикации.

Как объяснила садовод, у бутонов пионов есть так называемые "внецветковые нектарники" - крошечные железы на внешней стороне бутона, которые выделяют нектар, И муравьи любят сахаристую субстанцию, именно поэтому можно часто наблюдать, как они роятся на бутонах.

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"Это совершенно нормально. Муравьи не вредят", - заявила эксперт, добавив, что насекомые не убьют пион, не прогрызут дырки в листьях и не повредят цветы.

Указывается, что в конечном итоге муравьи делают даже больше, чем просто кормятся: они помогают защитить растение от вредителей, которые могут нанести реальный ущерб.

"У пионов есть несколько довольно серьезных врагов, таких как трипсы, которые могут убить пион. Муравьи убьют трипсов, потому что они защищают свой источник пищи", - заявила Мргич.

Так что, если вы видите муравьев на своих пионах, думайте о них не как о неприятности, а как о крошечных телохранителях, защищающих растения, добавили в издании.

Чтобы избавиться от муравьев со срезанных пионов перед тем, как занести их в дом, можно предпринять следующие несколько простых приемов:

постучите по цветам (держите стебли пионов вверх ногами и осторожно постучите или встряхните цветы);

окуните цветы в воду (опустите цветы в миску с прохладной водой на несколько секунд, чтобы смыть оставшихся муравьев);

подождите, пока цветы раскроются (муравьев больше всего привлекают нераскрывшиеся бутоны, если вы подождете, пока цветы полностью раскроются, на них с меньшей вероятностью будут муравьи);

оставьте их снаружи (поставьте стебли пионов в вазу с водой на крыльце на 20-30 минут, прежде чем заносить их внутрь).

Напомним, ранее УНИАН публиковал простой способ избавиться от муравьев в доме и квартире.

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