Южная Корея и КНДР договорились об урегулировании ситуации на границе.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении отмечается, что Северная Корея выразила сожаление в связи с недавним ранением южнокорейских солдат от попадания на мины, а Сеул согласился прекратить пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе.

КНДР также согласилась прекратить положение "предвойны", объявленное после того, как Пхеньян заявил о приведении армии в полную боевую готовность.

Стороны также договорились продолжить переговоры по ряду вопросов для улучшения двусторонних отношений.

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"Это имеет важное значение - что Северная Корея извинилась за минную провокацию и пообещала предпринять шаги, чтобы предотвратить повторение подобных событий и ослабить напряженность", - отметил советник по национальной безопасности президента Южной Кореи.

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея в воскресенье, 23 августа, заявила об усилении военной активности со стороны КНДР.