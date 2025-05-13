По словам высокой представительницы ЕС, Россия пытается выиграть время.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас не верит, что РФ заинтересована в мирных переговорах с Украиной в Турции. Об этом она сказала в кулуарах Копенгагенского саммита демократии в датской столице, передает DW.

"Они продолжают бомбить Украину. Если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы прекратить это немедленно", - отметила она.

По ее словам, прошло более двух месяцев после того, как Украина согласилась на "безоговорочное прекращение огня".

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"Россия явно играет в игры, пытаясь выиграть время, надеясь, что время на их стороне. Мы не видим никаких позитивных усилий или хороших знаков с их стороны", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Комментируя возможную встречу президентов Украины и России, Каллас подчеркнула, что это был бы "хороший шаг", если бы они действительно сели за стол переговоров.

"Но я не думаю, что он, Путин, решится", - отметила она.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле - что известно

Как писал УНИАН, 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский сразу подтвердил готовность к переговорам с Россией "в любом формате", лишь бы было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Позже стало известно, что президент Украины не будет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме лично Путина.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил поездку делегации РФ на переговоры с Украиной в Стамбуле. Однако он не рассказал, решится ли на эту поездку сам правитель РФ.

Отмечается, что состав российской делегации, которая отправится на переговоры, до сих пор неизвестен.

В свою очередь Зеленский отреагировал на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа относительно ключевых тем на переговорах Украины с РФ. Известно, что представитель Трампа отметил, что во время переговоров должны рассматриваться три вопроса - украинских территорий, Запорожской АЭС и доступ к важным водным ресурсам.

"Мне кажется, что это, прежде всего, сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень похоже на них по Запорожской станции, доступа к воде и тому подобное. То есть мне кажется так: пойти на какой-то компромисс, но не пойти ни на какой компромисс. Почему? Потому что, как я уже и подчеркивал, Запорожская станция сегодня - это очень сложный объект. Работать с ней сможет только украинская сторона", - сказал президент.

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