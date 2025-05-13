Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Польше Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе.

Об этом сообщает RMF24. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, начатый в понедельник протест на границе должен быть завершен.

Отмечается, что ранее городской голова Дорогуска запретил проведение акции, однако Люблинский окружной суд в понедельник разрешил собрание. Чиновник это решение обжаловал.

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Апелляционный суд оставил в силе решение главы Дорогуска, полностью согласившись с обоснованием, приведенным мэром в первичном постановлении. В нем среди прочего, указывалось, что протест был запланирован организаторами на четыре месяца: с 12 мая по 12 сентября 2025 года.

"Такие действия не могут рассматриваться как подлежащие законодательной защите коллективного выражения общей позиции по вопросам, представляющим общественный интерес, а как намерение блокировать любые трансграничные контакты между Украиной и Польшей, а в более широком смысле – общим рынком, то есть странами Европейского Союза", – отмечал мэр.

Организатор акции Рафал Меклер заявлял, что пока не получил никаких новостей по этому поводу.

"Мы ждем официальной информации. Если мы ее получим, то, конечно, выполним решение суда, потому что мы действуем в рамках закона", – добавил он.

Акция на КПП "Ягодин-Дорогуск"

Как сообщили в понедельник, 12 мая, в Государственной пограничной службе Украины, польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого, как отмечалось, могло быть затруднено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь обещали пропускать беспрепятственно.

В таможенной службе отмечали, что среди требований протестующих – привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

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