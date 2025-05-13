Европа не будет стоять в стороне, позволяя Российской Федерации просто продолжать войну против Украины.

Как пишет Welt, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Он призвал российскую сторону принять предложение президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с кремлевским правителем Путиным в Турции:

"Россия не должна оставлять там "пустой стул", а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире".

Немецкий министр отметил, что в случае отказа Кремль столкнется с последствиями. "Мы не будем стоять в стороне и позволять России просто продолжать эту войну", - добавил он.

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