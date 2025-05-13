Он созвал заседание Совета обороны.

Венгрия обвиняет Украину в проведении спецоперации по срыву национального опроса о ее вступлении в Евросоюз.

Днем премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил на своей странице в Facebook о созыве Совета обороны из-за "беспрецедентной" разведывательной операции против Венгрии. Как передает Index, после заседания он обвинил Украину в развертывании "целенаправленной клеветнической кампании".

По словам Орбана, украинская сторона оживила отношения с Будапештом, чтобы сорвать референдум о членстве Украины в Европейском Союзе. Он также обвинил в причастности к этому венгерскую оппозиционную партию "Тиса":

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"Такого еще никогда не случалось на нашей памяти. Следует ожидать, что дальнейшие действия спецслужб будут начаты еще до завершения референдума".

Председатель "Тисы" Петер Мадьяр заявил, что Орбан использует спецслужбы против оппонентов, поскольку боится за свою власть. Он также обвинил премьера в совершении двух преступлений - распространение слухов и сокрытие преступления против государства.

Венгерское издание Magyar Hírlap пишет, что их источники в разведке сообщили им о "многомесячной разведывательной войне" между Киевом и Будапештом. Недавно Силы обороны Венгрии якобы сбили на своей территории украинский дрон.

Руководитель Научно-исследовательского института обороны суверенитета Юзеф Хорват заявил, что таким образом Украина якобы "тестирует время реакции венгерских сил обороны" и их технические возможности:

Мы надеемся, что если они это сделали, то получили ответ, потому что венгры сбили этот беспилотник. С другой стороны, очевидно, что за каждой такой атакой стоит вторичное намерение - запугать население, разувериться в гражданах".

Ухудшение отношений между Украиной и Венгрией

Как известно, сейчас в стране проходит консультативный референдум по вступлению Украины в Европейский Союз. Премьер Виктор Орбан прямо призывает венгров голосовать против евроинтеграции страны.

Эта инициатива вызвала беспокойство в Европейском Союзе, поскольку Венгрия остается единственной страной, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС надеется снять этот запрет, одновременно готовясь к другим сценариям.

Кроме того, недавно Служба безопасности Украины задержала агентов, которые работали на Венгрию. Целью шпионов было получение информации об обороноспособности Закарпатья, настроениях местного населения и возможной реакции на введение венгерского военного контингента.

В ответ на эти действия Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Киев прибегнул к зеркальным действиям, выслав двух венгерских дипломатов.

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