В Армении объявлена внезапная проверка боеготовности российских солдат

В Армении началась внезапная проверка боевой готовности российских военных.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Комиссия Южного военного округа под руководством замкомандующего войсками округа генерал-лейтенанта Игоря Турченюка приступила к внезапной проверке боевой готовности российской военной базы, дислоцирующейся в Республике Армения", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Сообщается, что в ходе внезапной проверки комиссия изучит готовность дежурных сил авиационной части в Эребуни и военной базы в Гюмрийском гарнизоне к выполнению задач по приведению в боевую готовность.

"Особое внимание будет уделено вопросам практических действий с подъемом по тревоге и выходом подразделений базы в указанные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз", - отмечает пресс-служба МО РФ.

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За действиями поднятых по тревоге подразделений будет вестись видеонаблюдение с помощью беспилотников комплекса "Наводчик-2".