Задержанный в Армении российский солдат признался в убийстве семьи из 6 человек

Российский военнослужащий, задержанный в Армении по подозрению в убийстве семьи из шести человек, сознался в совершении преступления, заявил первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян, передает BBC.

По его словам, военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков сознался в убийстве, но мотивы преступления до сих не неизвестны. Следствие склоняется к бытовой версии.

Ранее сообщалось, что Пермяков был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу близ села Баяндур на границе с Турцией в западной части Армении.

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По данным полиции, в понедельник утром в Гюмри, втором по величине армянском городе на северо-западе страны, где дислоцируется 102-я российская военная база, из автомата были убиты члены одной семьи, в том числе двухлетняя девочка.

Выжить удалось полугодовалому ребенку, получившему ранение в грудь и находящемуся в тяжелом состоянии в реанимации.

В розыск полицией Армении по подозрению в массовом убийстве был объявлен российский солдат срочной службы.