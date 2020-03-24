Коронавирус - карта распространения 24 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 24 марта 2020 в мире инфицированы 382 108 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 24марта, десятка лидеров
- 81 558 Китай
- 63 927 Италия
- 46 450 США
- 35 212 Испания
- 29 056 Германия
- 23 049 Иран
- 20 142 Франция
- 9 037 Южная Корея
- 8 795 Швейцария
- 6 726 Великобритания
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
16 574 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 6 077 смертей. В Китае умерло 3 160 человека, в Испании - 2 311. По всему миру 101 857 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.