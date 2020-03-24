Коронавирус - карта распространения 24 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 24 марта 2020 в мире инфицированы 382 108 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 24марта, десятка лидеров

81 558 Китай

63 927 Италия

46 450 США

35 212 Испания

29 056 Германия

23 049 Иран

20 142 Франция

9 037 Южная Корея

8 795 Швейцария

6 726 Великобритания

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

16 574 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 6 077 смертей. В Китае умерло 3 160 человека, в Испании - 2 311. По всему миру 101 857 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.